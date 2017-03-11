Rıdvan Dilmen: Advocaat'ın yerine Aykut gelir

NTV Spor yorumcusu ve Sabah gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen, Dick Advocaat'ın önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacağını belirterek yeni teknik direktörün Aykut Kocaman olacağını söyledi.

AYRILIYORUM DEMEK İSTİYOR

''Advocaat'ın açıklaması, sezon sonu ne olursa olsun, ayrılıyorum demek. Fenerbahçe Kulübü buna dünden razı olmuş gibi duruyor. Advocaat seneye yok. Şekip Mosturoğlu açıklamıştı 1 yıl sözleşme teklif ettik. Advocaat ile yola devam edilmeyecek.''

''Kaç tane futbolcu varsa bundan haberleri vardır. Buna biz cevap vermeyelim. Ben tahmin ediyorum gitti. Ona inanmayan teknik direktörden kötü değildir. Şimdi ispat zamanı... Real Madrid falan beklemiyordur buradaki oyuncuları.''





YERİNE AYKUT KOCAMAN GELİR

''Advocaat kötü bir adam değil. Hayata bakış açısı bize farklı gelebilir ama 10'da 10 yapsa da ben yokum diyor.Benim param var pulum var diyor. Büyük bir takım çalıştırmak istiyorum diyordu çalıştırdı. Emeklilik 4 Haziran'a kadar idare edecek artık. Oyuncu grubu da mental olarak işlerini iyi yapıyorlar. Camiaya yakışmıyor, iyi oynamıyorlar tamam ama mücadele ediyorlar."

"Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olur. Bildiğim bir şey yok. Tecrübelerime dayanarak bunları söylüyorum"