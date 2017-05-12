Rıdvan Dilmen: Ana avrat söven Volkan neden sevk edilmedi

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Spor'da yayınlanan 'Futbol Meydanı' programına telefonla bağlanıp gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Dilmen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"VOLKAN NEDEN SEVK EDİLMEDİ"

Volkan Demirel'in de PFDK'ya sevk edilmesi gerektiğini söyleyen Dilmen; "Aziz Yıldırım'ın yaptığı çok yanlış ve verilen ceza az. Talisca'ya verilen ceza adalet mi? Ana avrat söven Volkan Demirel neden sevk edilmedi. Kararlar daha önceden alınıyor sonra bu 14 arkadaş uyguluyor. Kararları PFDK ve Tahkim değil, TFF Yönetim Kurulu veriyor. Bunlar gece yattıkları zaman nasıl uyuyorlar.Adaleti sağlamadığınız zaman Türkiye'de futbol, değil 500 milyon dolar, 4 milyar olsa ne olur?" dedi.

"ADALET İÇİN BAŞKAN OLACAĞIM"

Federasyon başkanlığı için de konuşan Rıdvan Dilmen; "Ben şu anda başkan adayı değilim. En azından 2019'a kadar. Yarın Yıldırım Demirören istifa ediyorum dese ben yine aday değilim. 2019'da sağlığım müsait olursa ve şartlar da uygun olursa aday olabilirim. Derdim federasyon başkanlığı değil, adalet olmalı." şeklinde konuştu.