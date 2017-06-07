Arda Turan'ın A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklamasının ardından Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da canlı yayına bağlandı ve konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

ARDA ADINA ÖZÜR DİLERİM

"Arda Turan da olsanız, dünyanın en büyük futbolcusu da olsanız, büyüğe böyle davranmazsınız. Arda Turan adına özür dilerim. Fatih Terim hoca affettikten sonra içime sinmedi dedi. Ya Arda, ya Terim, ya da ikisi birlikte bırakmalı demiştim."

GAZETECİNİN NE İŞİ VAR UÇAKTA?

"Ne işi var gazetecinin milli takım uçağında. Gazeteci milli takım kafilesi ile gidemez. Milli takım kaptanına sabah, akşam küfreden gazeteciyi oraya oturtursanız... Doğru yaptı demiyorum..."

Rıdvan Dilmen Arda Turan'ı savundu VİDEO

ARDA GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ FUTBOLCU

"Volkan Babacan milli takımda oynuyor, ki oynamalı; siz faturayı Arda Turan'a çıkardınız. Arda'nın tek günahı ülkenin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olması."

BENİM GÖZÜMDE KAHRAMANDIR

"Arda Turan adamlığıyla benim gönlümde bir kahramandır. Allah'ın izniyle Arda Turan milli takımda tekrar oynayacak."

BİLAL MEŞE BİRİLERİNİN MAŞALIĞINI YAPIYOR

"Bilal Meşe gibiler gazetecilik yapmasın. Birilerinin maşalığını yapıyorlar. Sonra da bu çocuklar en son patlıyor."