Rıdvan Dilmen: Ben bunları yemem Tudor

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından, Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen açıklamalarının bir kısmı şöyle;

"G.SARAY BU KADAR KÖTÜ OYNAMAZ"

"Tudor Yasin'e at gibi koşacaksın demiş. Ancak önce futbolu doğru oynayacaksın. Çocukken koş mu diyorsun, top oynamaya gidelim diyorsun. Galatasaray takımında ne kadar yetenekli olursan ol fizik anlamda kötü bir takım var."





"Sert bir teknik direktöre geçtiler ve kırılıyorlar. Oyuncuların kapasitelerine göre sistem yaparsın. Buna göre yapacaksın."

"Antrenman temposunu yüzde 16 arttımdım diyorsun. Bunları ben yemem. Şu Galatasaray takımına top oynatacaksın. Bir Galatasaray takımı bu kadar kötü oynayamaz."

"ÖNCE FUTBOL OYNATACAKSIN"

"Koskoca Galatasaray rakip kaleye gitmeden ilk yarıyı tamamladı. Galatasaray gibi bir markanın sadece savunma anlayışı ile çıktığını görüyoruz."





"Galatasaray defansta 5'li değil, 7'li oynuyor. Chelsea'de Tolga'nın pozisyonunda Fabregas var. Hazard alıyor, pat pat gidiyor. Teknik direktör Yasin'e demiş ki, at gibi koşacaksın. İyi de önce futbol oynayacaksın diyeceksin."