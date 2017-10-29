Rıdvan Dilmen: Caner'e verilen ceza fazla

Şimdi Caner Erkin'in aldığı cezanın küfürden olduğu söyleniyor. Caner sportmenliğe aykırı davranıştan ceza aldı, ama bundan sonra dudak okuma olacak, görüntüden ceza verecekler. Düne kadar hakem yazmadıysa küfüre ceza yoktu, burada ihaleyi Caner'e bıraktılar. Caner Erkin'e, Arda Turan'ın bedelini ödettiler" dedi.

Rıdvan Dilmen sözlerine şöyle devam etti; "Caner Erkin'i böyle yakalamışlar, hemen 6-7 yapıştıyorlar. Daha önce böyle yapan futbolcular bu cezaları veremediler. Van Persie'nin pozisyonunda temsilci yazdı ama yazamazsın diyorlar, hakemin görmediklerini temsilci yazamaz diyorlar.

(Arda'nın Milli Takım'ı bıraktığı basın toplantısında yanında olan isimlerden biri de Caner Erkin'di)