Rıdvan Dilmen: Caner'e verilen ceza fazla

NTVSpor'da yayınlanan %100 Futbol programında Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Caner Erkin'in 6 maçlık cezasının Arda Turan'ın yanında durmasından dolayı verildiğini belirtti.
"İHALEYİ CANER'E BIRAKTILAR"
Dilmen; "Cezaları tartışabiliriz ama biz hukukçu değiliz bir adalet duygumuz var. Ben de zaman zaman bu konuları dillendirdiğim için dönem dönem sitemler alıyorum bu konuda.
Şimdi Caner Erkin'in aldığı cezanın küfürden olduğu söyleniyor. Caner sportmenliğe aykırı davranıştan ceza aldı, ama bundan sonra dudak okuma olacak, görüntüden ceza verecekler. Düne kadar hakem yazmadıysa küfüre ceza yoktu, burada ihaleyi Caner'e bıraktılar. Caner Erkin'e, Arda Turan'ın bedelini ödettiler" dedi.
"DAHA ÖNCE YAPANLARA BU CEZALARI VERMEDİLER"
Rıdvan Dilmen sözlerine şöyle devam etti; "Caner Erkin'i böyle yakalamışlar, hemen 6-7 yapıştıyorlar. Daha önce böyle yapan futbolcular bu cezaları veremediler. Van Persie'nin pozisyonunda temsilci yazdı ama yazamazsın diyorlar, hakemin görmediklerini temsilci yazamaz diyorlar.
(Arda'nın Milli Takım'ı bıraktığı basın toplantısında yanında olan isimlerden biri de Caner Erkin'di)
Galatasaray'ın sahası kapanmalıydı ama kapatamadılar çünkü 2-3 hafta önce Volkan Babacan'ın kafasına madde atıldığında Fenerbahçe'nin sahasını kapatamadılar. Oraya kapatamayınca burayı da kapatamadılar."