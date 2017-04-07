Rıdvan Dilmen: Fatih Terim görevini yapmadı

Sabah gazetesinden Uğur Karakullukçu'ya konuşan Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i başarısız bulduğunu söyledi.

İşte o röportajın bir kısmı:

Herkes altyapı sorunundan bahsediyor ama Fatih Hoca somut bir tespitle yaptıkları denetlemede 127 profesyonel kulüpten sadece 12'sinin 5.5'tan 6 alabilecek düzeyde olduğunu söyledi. Kulüp yöneticileri altyapıya hala "masraf" gözüyle mi bakıyor, bu sorun nasıl çözülür?



''Fatih Hoca, klasman dışı bir hoca Türkiye'de...

Artık fenomen olmuştur. Güncel başarı ya da başarısızlıkların adamı değildir. Dün vardı, bugün var, yarın da olacak. Milli Takım gitmiştir, gitmemiştir, eleştiririz, konuşuruz. Beğenmiyorum birkaç yıldır ama bu ayrı konudur.

Görevinin üçüncü yılıysa ve bu dertleri çözemediyse, Terim'in 'futbol direktörlüğü' tartışılır.





FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ GÖREVİNİ YAPMAMIŞ DEMEKTİR

Milli Takım hocalığını asla tartışmam.

Fatih Terim, ilk geldiği gün çok mutlu oldum. Sebebi şuydu; elbise ile geliyordu, eşofmanı çıkarmıştı. Elbise ile gelmişken, bu tarihte bu problemler hala söyleniyorsa, 'futbol direktörlüğü' görevini yapmamış demektir. Kaldı ki Fatih Terim bu misyonuyla, bu CV'siyle yapamıyorsa kimse yapamaz. Bunu söylemesi değil, şimdiye kadar halletmesi lazımdı. Bunu ya halledecekti, ya halledecekti. Büyük ihtimalle çok da üzülüyordur, yaptırımlarda problem yaşadığını düşünüyorum.

Herhalde uygulayamıyor bazı şeyleri...

Yapmak isteyip de yapamadığı çok şeyleri olduğunu görebiliyorum. "duşu olmayan altyapılar var" cümlesini göreve geldiği gün de duyduk.

Hiç farkı yok. Ne kadar ilerleyebildik ki?.''