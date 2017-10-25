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Rıdvan Dilmen: F.Bahçeliler itiraz ederse şerefsizim

Derbide yaşanan penaltı pozisyonu hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Eğer F.Bahçeli oyuncu şu pozisyona itiraz ederse şerefsizim" dedi.

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Rıdvan Dilmen: F.Bahçeliler itiraz ederse şerefsizim

Rıdvan Dilmen, Hasan Ali'nin pozisyonu için çarpıcı bir yorumda bulundu.

Dilmen, "Penaltı verilseydi Fenerbahçeli futbolcuların bile itiraz etmezdi" dedi.

İşte Dilmen'in sözleri:

İTİRAZ EDERSE ŞEREFSİZİM

''Bu pozisyon nasıl penaltı değil diyorsunuz? Cüneyt Çakır'a nasıl 8,4 veriyorlar? İnsanlarla alay mı ediyorlar? İnsanları aptal yerine koymasınlar. Eğer Fenerbahçeli oyuncu, şu pozisyona itiraz ederse şerefsizim...Böyle bir kural koymuşlarsa derhal yırtsınlar. Böyle bir kural olmaz. Dünyanın her yerinde Hasan Ali'nin pozisyonu penaltı. Cüneyt Çakır, derbiyi yerle bir etmiştir.'' 

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