Rıdvan Dilmen: Fenerbahçeliler ve halkımız dikkat etsin

Dilmen, "Bir tuzak var. Fenerbahçeliler ve halkımız dikkat etsin, sokağa dökmek istiyorlar. Oyuna gelmeyin, tuzağa düşmeyin. Futbol bir oyundur, alet olmayalım. Bugün F.Bahçe'ye, yarın G.Saray'a... Ben bir şeyler söylemek istiyorum, anlayın. Tesadüf mü sanıyorsunuz bunları? Ben komplo teoristi, manyak bir adam değilim" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE BUNLAR TATBİKAT"

Rıdvan Dilmen ayrıca, Fenerbahçe'ye karşı yapılan hakem hatalarının arttığını kaydederken; şunları söyledi: "Fenerbahçe ne savaşlar gördü, bunlar tatbikat gibi geliyor Fenerbahçe'ye"

"Bursa ilk 10 dakika korkunç arzulu başladı. Fenerbahçe'de futbolcuyu bırak forma tecrübeli. Muhteşem bir taraftar ile maç başladı. Ama çakmaklar falan bunlar doğal şeyler değil. Kadıköy'de de olsa aynı yorumu yaparım."

"NE OLDU DA VAN PERSİE'NİN CEZASI DÜŞTÜ?"

"Ne oldu da Van Persie'nin cezası 24 saatte 2 maça düştü? Bursa takımı da maçı 8 kişi bitirmeliydi. İkinci sarıdan atılması gereken ve Faty de kart görmeliydi. Bir tane attın diye ikinci kırmızı kartı vermeyecek misin? Hakem! Sanane Fenerbahçe'nin kötü oyunundan. Yardımcı hakem, orta hakemin görmediği penaltıyı veriyor. Fenerbahçe kötü oynayabilir ama hakem sanane bundan."

"GARİBİM ALPER.."

"Garibim Alper de geldiği günden beri en iyi oyununu oynadı. Faty de kırmızı görmeliydi. Hakem senin iki puanı aldı ve şampiyonluktan kopmanı sağladı. Beşiktaş'ı geçemez. Son uzun yıllardır bu kadar erken kopma olmadı. İki tane hoca Fenerbahçe'nin 2 puanını aldı."

"2 HOCA, FENERBAHÇE'NİN 2 PUANINI ALDI"

"Advoocat ile devam etmesin demiyorum ama beklesinler. Daha lige var. Galatasaray iyi oynadığında rakipler dayanamıyor, 4-5'lik yapıyorlar. Kjaer'in kasap bulup kolunu kestirmesi lazım, penaltı değil."

Ayrıca Rıdvan Dilmen, "2 tane hoca Fenerbahçe'nin 2 puanını aldı. Biri hakem diğeri Advocaat." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen daha önce de, hakem hatalarının artmasının ardından liglere ara verilebileceğini söylemişti.