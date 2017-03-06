Rıdvan Dilmen: Golü Mehmet değil hakem attı

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin golünde elle oynama olduğunu ve Mehmet Topal'ın kırmızı kart görmesini gerektiğini söyledi.

GOLÜ HAKEM ATTI

Maçın ardından NTV Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'u kastederek, "Golü Alper Ulusoy attı değil mi? Çünkü Mehmet Topal topu eliyle önüne aldı. İkinci sarı karttan da atılabilirdi. Net sağ eliyle yumuşatıp vurup golü atıyor. Bugün video-hakem sistemi olsaydı. Gol iptal edilirdi. Hakem Alper Ulusoy, maçın kaderini değiştirdi. F.Bahçe'ye +2 puan kazandırdı" ifadelerini kullandı.

"AYKUT KOCAMAN GELMELİ"

Fenerbahçe'nin Advocaat'ın yerine Aykut Kocaman'ı getirmesi gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde: "Aykut Kocaman, şu an Fenerbahçe için doğru tercih olur. Oynattığı futbolu beğenmeyenler var ama Fenerbahçeli ve iyi bir hoca. Bu kulüpte hem futbolcu, hem teknik direktör hem de sportif direktörlük yaptı. Takımı en yakından tanıyan isim" dedi.