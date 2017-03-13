Rıdvan Dilmen kimdir?

1962'da Aydın'ın Nazilli ilçesinden dünyaya geldi. Spora atletizm ile başladı. Futbola yöneldi ve Muğlaspor formasını giydi. Boluspor'a transfer olup golcü nitelikleri ile tanındı.

ŞEYTAN LAKABINI ALDI

Daha sonra Sarıyer formasını giydi ve ardından Fenerbahçe'nin başarılarından en büyük payı aldı. Olağan üstü çabukluğu, golle buluşması ile son dönemde Fenerbahçe'nin ve futbolun sembol isimlerinden biri oldu. "Şeytan" lakabıyla tanındı.

F.BAHÇE'DE TEKNİK DİREKTÖRÜLÜK YAPTI

1989-90 sezonunda Fenerbahce-Trabzonspor maçında Yesiç'in sakatlaması ile sakatlandı. 1994-1995 sezonunda futbolu bıraktı. Spor yazarlığı yaptı. 1996-97 futbol sezonunda Ali Şen'in yetkisi ile Fenerbahçe'de tam yetkili menacerliğe geçti.

Sezon sonunda görevine son verildi, daha sonra TV programlarına yorumcu olarak katılan Rıdvan Dilmen 1998-99 sezonunda 2. ligde 0 puanla son sırada bulunan Vanspor'un başına geçti, Vanspor'u şampiyon yaptı. Ve 1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'nin Başına getirildi. Fakat ardarda alınan kötü sonuçlar ve Fenerbahçe’nin UEFA kupasından elenmesi sonucunda görevini bıraktı.

YORUMCULUK YAPIYOR

Daha sonra Altay ile anlaştı. Burada da Yükselme maçlarında Altay’ın başarılı olamaması sonucunda görevinden ayrıldı. 2001-2002 sezonunda anlaştığı Adanaspor’dan da kötü ayrılmak zorunda kalan Rıdvan Dilmen televizyon programlarında yorumculuk yapmaktadır.