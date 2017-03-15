Rıdvan Dilmen: Lens de Beşiktaş'a gidebilir

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin Sunderland’den kiraladığı ve performansıyla sarı-lacivertlilerin beğenisini kazanan Jermain Lens’in Beşiktaş veya Galatasaray'a gitme olasılığını değerlendirdi.

Dilmen, Lens konusunda geçen sezon Fenerbahçe'den Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül transferini örnek verdi. Ustu yorumcu, TRTSPOR’da yayınlanan “Futbolun Zirvesi” programında Levent Özçelik’in sorularını yanıtladı.

LENS DE GİDEBİLİR

Özçelik: Jermain Lens’in Galatasaray ve Beşiktaş ile görüştü yönünde iddialar var. Ama Lens’in 'Fenerbahçe’nin rakibinde oynamam' şeklinde bir açıklaması bulunuyor. Ne diyorsunuz?

Dilmen: "O oyuncu zaten kiralık. Çok kaliteli bir oyucu. Ama bu işler belli olmaz. Gökhan Gönül de Beşiktaş’a gitmedi mi? Gitti. Bu da olabilir."