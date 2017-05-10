Rıdvan Dilmen: Lens seneye kalmayacak

TRT Spor'da yayınlanan "Futbolu zirvesi" adlı programda yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dilmen'in sözleri:

AZİZ BAŞKAN'LA YEMEK YEDİK

"Geçen gün Aziz Yıldırım ile birlikte yemek yedik. Dost sohbeti vardı. Türkiye'yi konuştuk, onu bunu konuştuk. Aziz Yıldırım'a verilen 6 ay ceza eyyam bir karar. Az bu ceza. Kendisine de söyledim. Aziz Yıldırım o kadar büyük işler yapmış bir insan ki böyle yaptığı işlerle onları yok ediyor. İnanılmaz yani."





LENS SENEYE OLMAYACAK

"Fenerbahçe 5 transfer yapacak, Mehmet Ekici de dahil bu rakama. 2 santrfor düşünüyorlar. Orta sahaya sol ayaklı bir oyuncu. Fenerbahçe Sow için görüşme yapacak yine. Lens konusu hiç konuşulmadı. Benim tahminim Lens seneye Fenerbahçe'de olmayacak. Sunderland küme düşse dahi Lens'in bonservisi 5.5 milyon Euro'ymuş. Az para değil yani. Kötü oynadığı dönemler de var."