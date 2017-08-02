Rumen teknik direktör Mircea Lucecsu A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da milli takımın başına Lucescu'nun getirilmesiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Rıdvan Dilmen Lucescu'nun gelişini eleştirdi VİDEO

KENDİLERİNİ KÖPRÜDEN ATSINLAR

TFF'nin bu kararının ardından Türk teknik adamlara seslenen Rıdvan dilmen "Hakikaten enteresan. Şöyle söyleyeyim, benim için bütün insanlar eşittir. Türk futbolu açısından düşündüğümüz zaman da bütün teknik adamlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidip atsınlar kendilerini." şeklinde konuştu.

TÜRK FUTBOLUNUN İŞİ BİTMİŞTİR

A Milli Takım'a Lucescu'dan başka hoca bulunamadığını belirten Dilmen "Bu, Türk futbolunun bitişidir. Koskoca Galatasaray Kulübü başkanı oraya gidiyor. Koskoca Şenol Güneş, onunla konuşuyorsunuz. Koskoca Galatasaray'ı Lucescu reddediyor. Galatasaray Başkanı yazık, 5 saat boyunca boşuna gidip gelmiş. Arkadaşlar kusura bakmasınlar, 80 milyonluk ülkede 14 yıldır Lucescu'dan başka hoca bulamıyorlar... İzleyenler bugünün tarihini yazsınlar." diyerek serzenişte bulundu.