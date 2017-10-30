Rıdvan Dilmen: Trabzonspor'a saygısızlık yapma Tudor

NTV Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" adlı programda yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması sonrası değerlendirmelerde bulundu.

SAYGISIZLIK YAPMA TUDOR

Dilmen, Tudor'un Trabzonspor'un futbolunu eleştirmesi üzerine; "Trabzonspor'a saygısızlık yapmayacaksın bir kere. Çok oynamış ama sürekli engellemiş. Ben öyle bir oyun göremedim." dedi.

Dilmen, "Trabzonspor maçı daha fazla hak eden taraftı. Pozisyona giren takım Trabzonspor'du. 10 hafta boyunca sürekli pozisyon veren takım bugün pozisyon vermedi neredeyse." şeklinde konuştu.

TRABZON OYUNU ÇİRKİNLEŞTİRMEDİ

Trabzonspor'un oyunu çirkinleştirmediğini söyleyen Dilmen, "Kendini aldatmış olur Tudor. 2 maça baksın biz ceza sahasına neden giremedik diye düşünsünler. Karşılarında oyunu çirkinleştirecek bir takım yoktu bence." dedi.