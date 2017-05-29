Rıdvan Dilmen: Türkiye'nin Barcelona'sı şampiyon oldu

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş’ın şampiyonluğuyla ilgili değerendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in sözleri:

TÜRKİYE'NİN BARCELONA'SI

"Beşiktaş sürekli aç, hiç doymuyor. Hocayı kutluyorum. Hücuma dönük futbolun nasıl oynandığını bir kere daha bize hatırlattı. Önüme 9 televizyon koysan ben Beşiktaş’ı izlerim. Türkiye’nin Barcelona’sı şampiyon oldu! Şampiyonluk kolay oldu bence. Tabi ki çok zordur ama 4-0’ken Demba Ba’yı gir sen de oyna diyen bir hoca var. Skor 3-0. Gaziantepspor bırakmış. Oyuncuların antrenman ciddiyeti, oyuncuların disiplini ve antrenörle olan ilişkileri. Kaldı ki, Başakşehir gerçeğini de geçiştirmeyelim.''

GERÇEKTEN HAK ETTİLER

''Beşiktaş ligimizde en çok maç oynayan takım. Üstelik üst düzey maçlar oynadı. Bunlar kolay değil. Çok iyi antrenman yaptıklarını görüyoruz. Hemen hemen korkunç maç trafiğine rağmen sakatsız bir sezon geçirdiler. Tamer hocayı, Şenol hocayı gördüm. Duygulandım. Kaleci hocası Mehmet Kulaksızoğlu’nu gördüm. Ona da moral olmuştur. Beşiktaş taraftarını kutlarız. Gerçekten hak ettiler."