Rıdvan Dilmen'den sonra Rüştü de adaylığını açıkladı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da uzun yıllar kalecilik yapan, bir dönem de Barcelona forması giyen Rüştü Reçber, Rıdvan Dilmen aday olmazsa Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olacağını belirtti.

Rüştü Reçber, Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda şunları söyledi;

"RIDVAN DİLMEN ADAY OLMAZSA ADAYIM"

"Rıdvan Dilmen adaylığını açıkladı. O olmazsa ben koyacağım adaylığımı zaten. Seçiliriz veya seçilmeyiz ama neden bunu yapmak zorundayız biliyor musun? Bu nesiller için. Yarın bana şunu soracaklar: Rüştü Reçber futbol oynarken ülke futboluna hizmet ettin ama futbol bittikten sonra neden yoksun? Neden bu kötü gidişe karşı mücadele etmedin? Ama ben ettim diyebilmek istiyorum. O yüzden Fatih Terim ve onun gibi 3-5 ismin daha ülke futbolundan çıkması gerektiğini söylüyorum. Onun için mücadele ediyorum ben."