Rıdvan Dilmen'den TFF başkanlığı açıklaması

Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Arda Turan ve Bilal Meşe'nin olayıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"YEMİN EDİYORUM, TFF BAŞKAN ADAYI OLMAYACAĞIM"

TF başkanlığıyla ilgili açıklama yapan Dilmen, "Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki asla federasyon başkanı olmayacağım. Ama bu işimi doğrudan yapmaya devam edeceğim. Sayın cumhurbaşkanımızla asla böyle bir konuyu konuşmadık" dedi.

Dilmen'in konuşmasından satır başları şöyle:

ARDA'NIN YAPTIĞINI TASVİP ETMİYORUM

"Arda Turan konusunda söylediklerim farklı algılandı. Bilal Meşe'ye yaptığı kabul edilemez. Arda konusu 11 aydır devam eden bir konu. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra bir süreç yaşandı ve bugüne kadar gelindi. Hocanın “İçime sinmedi” demesi tam sulh sağlanmışken bir sıkıntı olduğu gerçeğini gösterdi. Benim söylediklerim farklı algılandı herhalde. Arda’nın Bilal abiye davranışını tasvip etmemiz mümkün değil. Yaşı da küçük olsa olmaması lazım. Sonuçta kamptan ayrılmıştır. Buraya kadar gelen sürecin de ciddi şekilde irdelenmesi lazım.

PERSONELE 85 BİN LİRA TOPLAMIŞ

Hala orada çalışan futbolcularda var. Benim primle ilgili, bildiğim kadarıyla Arda Turan personele 85 bin lira toplamış. Daha sonra Barcelona’da iyi başladı sonra sallandı. Avrupa Şampiyonası’ndan döndüğünde milli takımımız bu 5 oyuncunun hoca döneminde olmayacağıydı herkesin bildiği. O dönem Arda’yı buraya getiren üreç başladı. Gazeteci dostlarımız tarafından sabahlara kadar kumar oynadığı, otele kadın getirdiği, para göz olduğu söylendi.

"MİLLİ TAKIM BAŞKA BİR ŞEYDİR"

Milli takım başka birşeydir. Arda giyerken ne para alacağız diye düşünmüyordur. Arda Turan’ın milliyetçiliği, vatanseverliği itibarsızlaştırıla itibarsızlaştırıla ve belli bir medya grubu tarafından manipüle edildi. Bugün Turizm Bakanlığı milyon dolarlar harcasa bu tanıtımı yapamaz. Bu evet olaylarından filan beni bitirdiler Arda'yı cebe koydular o zaman. Arda ne oldu da bu duruma düştü? İlk sebebi siyasi"



