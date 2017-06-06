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Rıdvan Dilmen: Tribünler siyasete bulaşmamalı

Rıdvan Dilmen, tribünlerde siyaset amaçlı İzmir Marşı tezahüratları yapılmasını eleştirdi.

Rıdvan Dilmen: Tribünler siyasete bulaşmamalı
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Rıdvan Dilmen'den tribünlere İzmir Marşı tepkisi

Yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor programında Levent Özçelik'le yaptığı programda Türk futbolunda son dönemde tartışmalara neden olan İzmir Marşı' tezahüratlarını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen tezahüratların ideolojik bir amacı olduğunu kastederek: ''Taraftarlar stadyumlarda siyaset yapmayı bırakmalı. Bir İzmir Marşı tutturdular. Tribünde siyaset olmaz." dedi.

"RİZE'DE RECEP TAYYİP ERDOĞAN DİYE BAĞIRILINCA SUSTURULDULAR"

Dilmen Rize'de tribünlerde yaşanan bir olayı da örnek göstererek aktardı: "Rize'de ben bir şeye şahit oldum. Tribünler 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırıyordu. Hemen susmaları istendi."

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