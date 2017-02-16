Riekerink ayrılırken G.Saray taraftarını tersledi

Veda etmek için Florya'ya gelen Riekerink, forma imzalatmak isteyen bir taraftara ters davrandı.

Dün yeni takımı Galatasaray ile ilk antrenmanına çıkan Igor Tudor, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

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Sneijder'den Tudor yorumu

Tudor ile henüz antrenman yapamadığını söyleyen Sneijder, ''Umarım bize iyi şeyler getirir'' dedi.