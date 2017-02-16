Riekerink ayrılırken G.Saray taraftarını tersledi

Galatasaray'dan gönderilen Riekerink, bugün oyuncularla vedalaşmak için Florya'ya geldi.
Florya'nın çıkışında bir Galatasaray taraftarı elindeki formayı Riekerink'e imzalatmak için bekliyordu. Arabayı görür görmez Hollandalı hocanın yanına giden taraftar, Riekerink'in verdiği tepki ile oldukça şaşırdı.
ELİYLE İTTİ VE GİTTİ
Basın mensuplarının farkına sonradan varan Riekerink, Sarı-Kırmızılı formayı imzalamayarak elinin tersiyle itti ve bastı gitti.
Galatasaray taraftarı da Riekerink'in elinin tersiyle ittiği formayı futbolculara imzalattı.