Riekerink: Bana altyapı antrenörü diyerek vurdular

Galatasaray’a altyapı antrenörü olarak geldi, Sarı-Kırmızılılar’da yaşanan teknik direktör krizi esnasında sahip olduğu lisans sebebiyle birden kendini 1 numaralı koltukta buldu.

ŞANSSIZ BİR DÖNEM GEÇİRDİK

“Benim görevime son verildiğinde, herkes biliyor ki Galatasaray’ın şampiyonluk şansı hâlâ devam ediyordu. Kötü futbol da oynamıyorduk ancak inanılmaz şanssız bir dönemin içine girmiştik. Çok kritik maçlarda puanlar kaybettik. Ama tekrar etmek istiyorum biz, ben ayrılırken şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriydik. Yeni antrenör hakkında fazla yorum yapmak istemiyorum ancak her şey ortada. O an Galatasaray’ın oynadığı futbol ortada, şu an oynanan futbol ortada ve o an Beşiktaş’ın kaç puan gerisinde olduğumuzu da herkes biliyor!”

ALTYAPI ANTRENÖRÜ DİYEREK VURDULAR

“Birçok konuda eleştiri aldım. Ama ben Galatasaray’ın bana ihtiyacı olduğu için takımın başına geçtim. Kimsenin lisansı yoktu, benim vardı ve teknik direktörlük teklifi aldığımda tabii ki hemen kabul ettim. Galatasaray’ı çalıştırmak büyük bir onur. Kupalar da kazandık. Ama insanlar bana vurmak için hep kolayı seçti; altyapı antrenörü! Kim ne derse desin, kadro kalitesi açısından bu takımla birlikte en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Herkes bana yardımcı oldu, yönetimden kimseyle de sorun yaşamadım. Benim görevime son vermeleri de medenice oldu, herkese teşekkür ediyorum...”