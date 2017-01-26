Riekerink: Beşiktaş derbisini mutlaka kazanmalıyız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Teknik Direktörü Riekerink basın mensuplarına yaptığı açıklamada Beşiktaş maçının önemine değindi.

DERBİLERİ KESİNLİKLE KAZANMALIYIZ

Floeya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, ''Beşiktaş maçıyla ilgili konuşmak için şu anda erken. Ama direkt rakibimiz olan Beşiktaş ile evimizde oynayacağız. Ligdeki durumumuza bakarsak, derbileri kesinlikle kazanmamız gerekiyor, yoksa puan farkı açılır.'' diye konuştu.

GALATASARAY'IN PARASINI ÇÖPE ATAMAYIZ

Podolski'nin takımdaki durumu hakkındaki sorulara da cevap veren Riekerink, ''Bir transfer daha, eğer Podolski ayrılırsa yapılma ihtimali var. Podolski'den memnunum, çok üst düzey bir oyuncu. Gönlüm Podolski'nin kalmasından yana. Biz hazırlıklıyız, kış döneminde o kalitede oyuncu getirmek kolay değil. Şu an elimdeki kadroya çok güveniyorum. Çok antrene edilebilecek bir takıma sahibiz. Podolski'nin ne düşündüğünü biliyorum. Onu şu konuda takdir etmek istiyorum, aklı tamamen bizde, %100'ünü veriyor. Galatasaray'ın parasını çöpe atamayız. Transferde çok dikkatli atmamız lazım adımları. Bu yönde çalışıyoruz. Hep Lukas'tan bahsediyoruz, ama Eren de beğendiğimiz bir forvet. Eren çok kaliteli bir forvet, mutlaka onun da zamanı gelecektir ve önemli işler yapacaktır.'' diye konuştu.

