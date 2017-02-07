Riekerink bu isimleri unuttu

Kupadaki Başakşehir yenilgisinin ardından eleştiri oklarının 1 numaralı hedefi olan Jan Olde Riekerink’in ‘adaletli teknik direktör’ unvanı da tehlikeye girdi.

KUPADAN SONRA SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl geçici olarak takımın getirildiğinde tüm futbolcularla çok iyi bir iletişim kuran Riekerink, Ziraat Türkiye Kupası’nın kazanılmasının ardından oyuncuların talebi üzerine Galatasaray Teknik Direktörü unvanıyla sözleşme imzalamıştı.

AYNI 11'E TAKILDI

Riekerink’in o koltuğa oturmasını sağlayan en önemli özelliği ise Florya’da kurduğu ‘kolej havası’ ve ‘adaletli forma dağıtımı’ idi. Ancak son aylarda işler değişti. Riekerink’in, G.Saray kazansa da kaybetse de, tek bir ilk 11’e ve aynı oyuncuları tercih etmesi Florya’da rahatsızlık yarattı. Hollandalı teknik adamın özellikle dört isme haftalardır doğru dürüst şans vermemesi eleştiri alıyor.

EREN’E 4 MİLYON EURO VERİLDİ

Sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan Eren Derdiyok sezona fırtına gibi bir giriş yaptı. Riekerink golcü oyuncuyu özellikle ligin ikinci yarısında yedek kulübesine hapsetti. Eren, daha önce birçok maçta yaptığı gibi son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sonradan oyuna girip golünü attı.