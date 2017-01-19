Riekerink: F.Bahçe ile Başakşehir berabere kalsın

Galatasaray'ın Hollandalı teknik direktörü Jan Olde Riekerink, basın mensuplarıyla yaptığı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.

HAKEMLİK ZOR GÖREV

Riekerink açıklamasında kendisie sorulan sorular üzerine cevaben, ''Sakat arkadaşlarımız dönmeye çok yaklaştı. Podolski'nin durumu da çok önemli. Koray da 3-4 haftaya aramıza katılacaktır. Hakemlik çok zor görev. Bizim de onlara karşı saygılı olmamız lazım. Çizgiyi aşmamak gerek. Örneğin bize de penaltı çalınmadı.'' dedi.

BERABERE KALMALARINI İSTERİM

Tecrübeli çalıştırıcı sözlerine, ''Bir teknik direktör olarak, daha çok ceza sahasına girmemiz lazım. Sezon bittikten sonra bir teraziye koyarsanız, hakemlerin yaptıkları dengede olur. Herkes kendi sorumluluklarını yerine getirmeli. Fenerbahçe ile Başakşehir'in berabere kalmasını isterim. Sistemlerden ziyade, oynayan oyuncular etkili oluyor. Lukas Podolski oynadığı zaman 10 numara pozisyonunda oynuyor. Tolga transferini orta sahayı desteklemek için aldık. Dönmesi çok yakın. Orada Josue de var. Zeki bir oyuncu.'' şeklinde devam etti.