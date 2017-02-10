Riekerink: Geçen yıl 28 puan gerideydik

Riekerink'in açıklamalarının satırbaşları şöyle;

SAKATLARIN DURUMU

"Wesley oynamayacak bu hafta. Diğerleriyle ilgili ise bazı testlerden geçip son kararı vereceğiz. Tolga konusunda ise bir soru işaretimiz var. İdman için hazır olmakla maç için hazır olmak farklıdır. Kendisiyle konuşuyoruz."

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

"Küçük çocukları çalıştırmıyoruz. Çok tecrübeli bir kadro var elinizde. Böyle bir camiada hedef en yüksektir. Hedef birinci olmaktır. Bununla baş edebilecek bir kadroya sahibiz. Bugün Beşiktaş, Karabük deplasmanına gidiyor, Fenerbahçe Bursa deplasmanına gidiyor."

'28 PUAN GERİDEYDİK'

"Beşiktaş'tan 5, Başakşehir'den 3 puan gerideyiz., Fenerbahçe'nin 3 puan önündeyiz. Şu andaki durumumuzun kötü olduğunu düşünmüyorum. Son 10 senenin en çok puan toplayan yabancı hocası olduğumu söylüyorlar. Geçen seneki ve bu seneki durumun değerlendirmesini yaparsak. Akhisarla oynanan maçta Emre Çolak yerine Josue geldi. Bruma geldi bu sezon. Kayseri maçı için başlangıç olacaktır. O maçın ışığında devam edeceğiz. Geçen sene Beşiktaş'ın 28, Fenerbahçe'nin 23 puan gerisindeydik. Ve 4 hoca değişikliği gerçekleşmişti."

HOCA DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'ın teknik direktör aradığına dair haberler için: "Bu tip haberler çıkabiliyor. İşin doğasında var. Benim odaklandığım takımın başarısı sadece. Diğerlerinin verdiği tepki, yazılanlar beni çok ilgilendirmiyor. Bu sene başında bu tip beklentileri biliyordum. Hedef şamiyonluktu. Bunları bilerek geldim. Finansal anlamda bütçemizi iyi ayarlamamız gerekiyordu. Aramıza katılan oyunculardan memnunum. Hep bu bütçeye göre yaptık."