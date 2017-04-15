Riekerink: G.Saray'la aramızdaki her şeyi çözdük

Fanatik gazetesine konuşan Riekerink, sarı-kırmızılı yönetim ile arasında herhangi bir problem kalmadığını söyledi.

GERİDE KALDI

Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılma süreciyle ilgili konuşmak istemeyen Jan Olde Riekerink, “Bunlar artık geride kaldı. Mevcut durumlarıyla alakalı yorum yapmak doğru olmaz” dedi.

ARAMIZDAKİ HER ŞEYİ ÇÖZDÜK

Yönetimle sorun yaşamadığını belirten Hollandalı çalıştırıcı, “Kulüple iyi bir ilişkim var. Aramızdaki her şeyi çözdük” yorumunu yaptı ve bir anlamda tazminat sıkıntısının giderildiğine dikkat çekti.