Riekerink için hesap vakti

Galatasaray'ın, son 16 turunda Başakşehir’e yenilerek Türkiye Kupası’na veda etmesi ve 5 sezon sonra ilk kez kupasız kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalması, okların Hollandalı hocaya çevrilmesine yol açtı.

KREDİSİ TÜKENİYOR

Futbol şube sorumlusu Levent Nazifoğlu’nun, başkan Dursun Özbek’in kardeşi Mehmet Özbek’le birlikte bugün Riekerink’i ziyaret edeceği öğrenildi. Bu ziyarette kötü gidişatın sebepleriyle birlikte, özellikle de büyük maçlarda Riekerink’in bir türlü istenen başarıyı gösterememesi konusu üzerinde durulacak. Sarı-Kırmızılı kulübün başında kısa sürede 2 kupa kazanmayı başaran, ancak ligde bir türlü istikrar sağlayamayan Hollandalı teknik adamın kredisi de giderek azalıyor.

BAŞKAN ÖZBEK'E BASKI VAR

Yönetim, Kayseri, Rize ve Beşiktaş maçlarında alınması muhtemel kötü sonuçların ardından, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla yolları ayırma seçeneğini tartışıyor. Kulüpteki bazı idarecilerin, sezonun geri kalanında yerli bir hocayla çalışmak istediği biliniyor. Başkan Özbek de tüm seçenekleri göz önünde bulundurup bir karar almaya hazırlanıyor. Riekerink’e kurtuluş formülü olarak, ligde üst üste oynanacak 3 maçtan 9 puan çıkarıp, kredisini önümüzdeki haftalara taşıması gösteriliyor.