Riekerink için istifa sesleri

Galatasaray'ın başına geçtiği günlerde eleştirilen ancak sezon başında gösterdiği performansla taraftarların gönlünü kazanan Riekerink, Başakşehir maçında taraftarlar tarafından istifaya davet edildi.

RİEKERİNK BEY PANKARTI AÇMIŞLARDI

Mustafa Denizli'nin istifasıyla sezonu Riekerink ile tamamlayan Galatasaray yeni sezonda da Hollandalı teknik adamla devam etme kararı almıştı. Bu karar birçok farklı kesmin tepkisini çekmişti ancak Riekerink gösterdiği başarılı çizgi ile göz doldurmuş hatta taraftarlar 'Riekerink Bey diyecekseniz' tarzı pankartlar hazırlamıştı.

İSTİFA SESLERİ

Hollandalı Riekerink taktiksel bilgisi, oyunu okuması ve oyuncu değişiklikleri ile çok fazla eleştirilen bir teknik adam durumunda. Öyle ki sezon başında Riekerink Bey diyen taraftarların bile sabrını taşırdı ve son olarak da Türkiye Kupası'nda oynanan Medipol Başakşehir maçında istifa sesleri yükseldi.