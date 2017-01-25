Riekerink: Umarım Podolski bizimle devam eder

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 24 Erzincanspor'u TT Arena'da 6-2 yenerek gruptan çıktıkları maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

SAHADA HIRSLI BİR TAKIM VARDI

Hollandalı teknik adam, müsabakanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Beraberlik bile yetiyordu ama galibiyet için oynadık. Takımın gösterdiği hırs ve istekten dolayı mutluyum. Büyük takımlara karşı motive olmak daha kolaydır. Bu tip maçlarda motivasyon sorunu yaşayabilirsiniz. Bugün hırsını göstermek isteyen bir takım vardı. Ne yazık ki De Jong atıldı. Sahada 10 kişi kalmasına rağmen kazanmayı bilen bir Galatasaray vardı." diye konuştu.

UMARIM BİZİMLE DEVAM EDER

Riekerink, karşılaşmada 5 gol atan Lukas Podolski'nin takımda kalıp kalmayacağına yönelik bir soru üzerine, şunları kaydetti: "Podolski, ilk günden inandığım ve beğendiğim bir oyuncu, umarım kalır. Diğer taraftan bu tip kararlarda kişisel düşünceler önemlidir. Kendi hayatını etkileyecek bir karar. O yüzden çok fazla etkileme şansınız olmuyor. Bizim her zaman bir alternatif planımız var. Devre arası transferinde bu planın en iyi şekilde olması zor ama planımız var. Umarım Podolski bizimle devam eder.''

3 OYUNCUMUZ DA SAĞDA OYNAYABİLİR

Jan Olde Riekerink, sol açıkta forma giyen Armindo Bruma, Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin'in kaliteli futbolcular olduğunu dile getirerek, "Kimin o bölgede oynayacağını, performans ve davranışları belirleyecek. Baktığınızda Yasin sağ tarafta da etkili oluyor. Eğer kaliteniz varsa, ilk tercihiniz sol kanat olabilir ama hoca sizi sağ kanada koyduğunda da en iyi performansı gösterirsiniz. Elimizdeki bu üç oyuncu sağda da oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.