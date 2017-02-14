Riekerink yanlış 11 kurbanı

Evinde Kayserispor'a mağlup olup, zirve yarışındaki 3 rakibinin puan kaybettiği haftada büyük fırsat kaçıran Galatasaray'da bu sezon her maçına, "Kazanamazsa gider" mottosu eşliğinde çıkan teknik direktör Riekerink bir kez daha "yanlış 11'in" kurbanı oldu.

Hollandalı teknik adama sahaya çıkacak 11'in verildiği Florya kulislerinde yeniden yüksek sesle konuşuluyor.

SELÇUK'U DERBİDE YEDEK BIRAKTI

Kadıköy'de Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlıktan dönen ve tam hazır olmayan Serdar Aziz'in 11'de oynaması ile kaptan Selçuk'un yedek bırakılmasını Riekerink'e telkin eden sarı- kırmızılı yöneticiler, Kayseri maçı öncesinde de Hollandalı teknik adama Garry Rodrigues için baskı yaptılar.

Bonservisine 3.5 milyon Euro ödenen Rodrigues için "11'de oynat" diyen Galatasaraylı iki yönetici, Selçuk ve Sneijder'in yokluğunda Josue'yi oynatmayı planlayan Riekerink'e bu fikri kabul ettirdi.

2 HAFTADA 5 GÜN İZİN

Şok mağlubiyetin ardından Sportif A.Ş. yöneticisi Levent Nazifoğlu, "Ödemeler yapıldı, takım rahatladı" diyerek futbolculara yüklenirken, "Takım yaşlı, haftada bir maç yapınca yarısı sakatlanıyor" sözleri teknik kadroya üstü kapalı "İyi çalışmıyorlar" mesajıydı. Son iki haftada takıma 5 gün izin veren ve 90 dakika içinde oyunu okuma problemi sezon başından beri süren Riekerink artık saatleri sayıyor.