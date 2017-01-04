Riekerink'ten yönetime: Yasin'e mecbur değiliz

Yasin Öztekin’in kadro dışı kalması olayı şöyle gerçekleşti...

Yasin’in disiplinsizliği ve sürekli ücretinde artış istemesine tepki duyan Galatasaray yöneticileri, kadro dışı düşüncesini Jan Olde Riekerink’e şu sözlerle iletti:

SİZİN GÖRÜŞÜNÜZ NEDİR?

“Yasin Öztekin’in, Tuzlaspor maçındaki kırmızı kartında sabotaj kokusu alıyoruz. Kendisini kadro dışı bırakmak istiyoruz. Sizin görüşünüz nedir?”





ONA MECBUR DEĞİLİZ

Sportif AŞ yöneticilerinin bu sözlerine teknik direktör Riekerink’in karşılığı şöyle oldu: “Ben de gerekli cezanın verilmesinden yanayım. Kanat alternatiflerimiz kısıtlı olabilir. Ancak ona mecbur değiliz. Bruma ile Sinan var. Rodrigues gelecek. Gerekirse Josue ya da Linnes’i de kanatta oynatırım.” Riekerink’in bu onayıyla rahatlayan yönetim de kadro dışı kararını uygulamaya koydu.