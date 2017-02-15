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Riekerink'in gidişi Sneijder'ı üzdü

Galatasaray'da Hollandalı Riekerink'in takımdan gönderilmesi en çok vatandaşı Sneijder'i üzdü.

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Riekerink'in gidişi Sneijder'ı üzdü

Jan Olde Riekerink’in Galatasaray’daki en büyük destekçisi vatandaşı Wesley Sneijder’di. İstanbul’da aynı sitede oturduğu Riekerink’in görevine son verilmesi, Sneijder’in moralini fazlasıyla bozdu.

SNEİJDER VE DE JONG

Sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçını kaçıran, Rize önünde de forma giymesi beklenmeyen tecrübeli futbolcunun, yönetimin Tudor tercihine nasıl bir reaksiyon göstereceği büyük merak konusu.

Sneijder’in yanı sıra bir diğer Hollandalı De Jong da, Riekerink’e en yakın futbolculardan biriydi.

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