Riekerink'in transfer istediği mevkiler belli oldu

Sezon başında sarı-kırmızılı takımın başına getirilen ve bugünden itibaren tartışma konusu olan Riekerink Bey, ligin ikinci yarısında Galatasaray’ın başında kalmaya devam edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2-0 kaybedilen Fenerbahçe sonrasında yönetimle bir araya gelen Hollandalı çalıştırıcı, ilk yarının bitimine 5 hafta kala 13 puan toplayıp, yeniden şampiyonluk potasına gireceklerinin sözünü verdi.

Dediğini yapar Riekerink böylece hem kredi kazandı hem de yönetime transfer raporunu sundu.

SAĞ BEK, STOPER VE FORVET İSTEDİ

FFP kriterleri içerisinde takıma en az 3 takviye yapılması gerektiğini ifade eden 53 yaşındaki çalıştırıcı, sağ bek, stoper ve forvete yeni isimlerin alınmasını istedi.

Eren'in alternatifsiz kalması, stoperdeki sakatlıklar ve Sabri'nin performansı sonrasında yönetim de adım atmak için harekete geçti.