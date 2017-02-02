Riekerink'in yeni oyun planı

Galatasaray, zirvede iddialı olmasına rağmen, en çok eleştirildiği konulardan biri, sarı-kırmızılıların rakiplerinden daha az koşması ve sahada daha ağır görünmesiydi.

KOŞMUYORUZ KOŞTURUYORUZ

Hollandalı teknik adam, yaptığı değerlendirmede bu konuya çok farklı bir açıdan yaklaştı. Riekerink, "Koşmuyoruz, koşturuyoruz. Galatasaray'ın sahada çok koşması her şeyin doğru olduğu anlamına gelmez. Elimizdeki mevcut kadro ile topa daha çok sahip oluyoruz. Bizim için önemli olan koşmak değil oyuna hükmetmek. Takımım için önemli olan topu koşturmak... Bu nedenle pas organizasyonlarına özen göstermeliyiz" diyerek eleştirilere yanıt verdi.

SİSTEM PAS OYUNU

Riekerink'in topa sahip olmaya dayalı sistemi tercih etmesindeki etken de mevcut kadrodaki futbolcuların özellikleri.

Podolski, Sneijder, Hakan Balta, De Jong, Selçuk ve Sabri gibi 11'de direkt oynayan 30 yaş üstü isimlerin fazlalığından dolayı sarı-kırmızılıların zaten mücadele ve koşmaya dayalı bir sistemle oynanması pek mümkün görünmüyor. Kadro yapısı nedeniyle koşan değil koşturan takım olmayı tercih ettiklerini dile getiren Riekerink, bu nedenle futbolculardan pas oyununu tercih etmelerini istiyor.