Riera: Türkiye'den teklifler aldım

2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen Albert Riera, Rusya Ligi'ne transfer olmadan önce Türkiye'den başka teklifler aldığını ve Kadıköy'de şampiyonluk kupası kaldırdıkları maçı unutmadığını söyledi.

TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER ALDIM

Takımının Antalya kampında NTV Spor'a konuşan İspanyol futbolcu, Rusya Ligi'ne gitmeden önce Türkiye'den bazı kulüplerin kendisiyle ilgilendiğinin altını çizerek, "Galatasaray'da senelerce şampiyonluk hedefiyle oynadıktan sonra böyle bir motivasyonu olmayan kulüpte forma giymek istemedim. Artık kariyerimin sonlarına geliyorum ve keyif almak için futbol oynamak istiyorum. Rusya'da çok mutluyum. Ancak gelişmesi gerekiyor. Birkaç yıl daha futbol oynayabilirim. Hedefim teknik direktör olmak ve bunun için futbolun içinde kalmalıyım.” İfadelerini kullandı.

GALATASARAY'LA BAĞLARIMI KOPARMADIM

Riera, "Kulüple iletişimimi hiçbir zaman koparmadım. Sonuçta ben bir Galatasaray taraftarıyım. Kulüp tarihinin en iyi zamanlarını yaşamıyor. Biz hem çok yetenekli hem de çok çalışan bir jenerasyonduk. Şu an durum çok parlak görünmese de takımın şampiyonluk şansı sürüyor. O yüzden umutsuz olmaya gerek yok." dedi.

HER DAKİKASINI HATIRLIYORUM

Fenerbahçe derbilerini unutamadığını söyleyen İspanyol futbolcu, "2011-2012 şampiyonluğumuzu unutamıyorum. Kadıköy'de şampiyon olduğumuz günün her dakikasını hatırlıyorum. Türkiye'nin en önemli derbisinde ezeli rakibimizin stadında şampiyonluk yaşadık." şeklinde konuştu.