Rio'da statlar harabe halinde

Tarihi Maracana Stadı'nın da aralarında yer aldığı Rio Olimpiyat Oyunları için hazırlanan birçok spor merkezi ve tesis, organizasyonun üzerinden henüz 6 ay geçmişken harabeye döndü.

IŞIKLAR BİLE AÇILMIYOR

Rio de Janeiro kentinde geçen ağustos ayında düzenlenen olimpiyat oyunları sırasında açılan birçok spor merkezi ve yenilenen statlar, gereken önlemlerin alınamaması nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Oyunların kapanış ve açılış seremonilerinin gerçekleştiği tarihi Maracana Stadı'nın koltukları ve çimleri sökülerek yağmalandı. Rio Belediyesi tarafından stadın ödenmeyen elektrik faturası tutarı 1 milyon doları aşarken, bu nedenle tesiste ışıklar bile açılamıyor.

HAYATİ TEHLİKELER

Ülke basınına açıklamalar yapan Maracana Stadı yetkilisi Daelcio de Freitas, "Stadın zemini ve koltuklarının yağmalanması tek sorun değil. Bizi en çok endişelendiren konu, stat çatısının da sökülmeye çalışılması halinde ortaya çıkabilecek hayati tehlikeler." ifadelerini kullandı.

Oyunların ardından boşaltılan Olimpiyat Parkı'nda yer alan spor salonları, tenis merkezleri ve golf sahalarının da kaderine terk edilerek çürümeye bırakıldığı belirtildi.