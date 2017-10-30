Rıza Çalımbay: Beşiktaş maçlarında zor durumda kalıyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını cevapladı.

Çalımbay, Beşiktaş maçlarında zor durumda kaldığını söyledi.

İşte Çalımbay'ın sözleri:

ZOR DURUMDA KALIYORUM

Tecrübeli teknik adam, "Şenol Güneş, Trabzonlu ama Beşiktaş'ın başında, ben Beşiktaşlıyım ama Trabzon'u çalıştırıyorum. Bu futbolun bir güzelliği olarak görülmeli. Beşiktaş maçlarında ben çok zor durumda kalıyorum. Beşiktaş'ı mağlup ettiğimde Beşiktaş taraftarları eleştiriyor, kaybettiğimde ise diğer takım taraftarları bilerek yenildi diyorlar" dedi.