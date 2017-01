Rıza Çalımbay: Eto'o gidecekse bir an önce gitmeli

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Eto'o'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BİR AN ÖNCE GİTMELİ

Deneyimli teknik adam, Eto'o konusundaki kararın kendisi ile fazla ilgili olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti: "Eto'o transfer olacaksa bir an önce gitmeli. Çünkü ara çok kısa. Gidecek mi kalacak mı, onunla uğraşacak durumda değiliz. Gidecekse gidecek, kalacaksa kalacak. Bana göre her şey Eto'o'ya bağlı. Eto'o gitmek istiyorsa, yönetim de 'okey' veriyorsa, yapacak bir şeyimiz yok. Bu kararı bir an önce yönetim ve Eto'o'nun vermesi gerekiyor. Bir oyuncu gitmek istiyorsa ve zorla tutarsak olmaz. Kafa olarak tamamen burada olması gerekiyor."

KERİM'İ VERİN DEDİM

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan Kerim Frei'ı istediklerini doğrulayarak, "Eto'o olayı olmadan önce Kerim Frei'ı istedik. 'Eto'o'yu alın, Kerim'i verin' demedik. Kulübüne de Kerim'e de teklif yaptık. Artık Kerim'in kendi bileceği iş." dedi.