Rıza Çalımbay: G.Saray maçında 3 kişilik koşacaklar

Fanatik gazetesine konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın oynayacakları Galatasaray maçının önemine değindi.

Kendilerini her anlamda kritik ve değerli bir maç beklediğini anlatan Bordo-Mavililer’in hocası, özetle şu ifadeleri kullandı:

YENİ YENİ TANIYORUM

“Kısa bir süre oldu takımın başına geçeli. Elbette fikirlerim vardı ama antrenmanlarda daha yakından tanıyorum ekibimi. Kupa moral oldu, fakat Galatasaray karşılaşması doğal olarak bambaşka. Burak, Rodallega ve Mas gibi eksiklerimiz var. Evet, önemli eksikler hepsi. Ancak oynayacak oyuncularım da en az sahaya çıkamayacaklar kadar değerli.”

3 KİŞİLİK OYNAYACAKLAR

“Bu tip maçların değerini anlatmaya gerek yok. Tüm takım Galatasaray maçı şehir için ne ifade ediyor, biliyor. Bir tabir vardır, herkes 2 kişilik oynayacak diye. Bu kez daha da farklı olacak, 3 kişilik oynayacaklar, koşacaklar, mücadele edecekler.”

“Yönetim ile ilgili gelişmeler takımda ne etki yaratır bilemem ama başkanımız gerekeni söyledi. Uzun bir toplantı yaptı ve takıma güven aşıladı. Bu nedenle olası birçok sorunun da önüne geçtiğini düşünüyorum.”

YEPYENİ BİR TRABZONSPOR

“Kadro anlamında da bazı sorunlar oluyor doğal olarak. Bir hafta stoper oynattığım oyuncuyu bir sonraki maçta sol bekte oynatmak zorunda kalabiliyorum. Ancak hepsini aşacağız. Bunun için de Kayserispor maçından sonraki milli ara çok değerli. O süreçte takımımla daha fazla vakit geçireceğim ve yepyeni bir Trabzonspor ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.”