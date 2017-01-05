Rıza Çalımbay: Kerim Frei yurt dışına kiralanacakmış

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un teknik direktörü Rıza Çalımbay, transfer çalışmaları ve gündemdeki konulara açıklık getirdi.

Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı adlı programda Özgür Sancar’ın sorularını yanıtlayan Çalımbay, Samuel Eto’o ve Beşiktaş forması giyen Kerim Frei hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Antalyaspor’a transfer olacağı konuşulan Brezilyalı oyuncu Lisandro’nun durumuna değinen deneyimli çalıştırıcı, ”Bu futbolcu bizim önceliğimizdir diyemeyiz. Öncelik değil, sadece 3-4 adaydan biri. Şu an transfer olasılığı olan bir futbolcu diyebiliriz” şeklinde konuştu.

ETO'O KONUSUNDA ÇOK RAHATSIZIM

Çalımbay, “Eto’o olayını çok büyüttüler. Ben çok rahatsızım bu durumdan. Ligin ikinci yarısı bizim için zor geçecek. İki tane deplasmanımız var maçlara başlarken. Bu işin artık net bir şekilde adını koymak lazım. Durumun ne olacağı 1-2 gün içinde belli olmalı. Top yönetimde. Biz sadece işimize bakıyoruz. Ben gitmek isteyen hiçbir oyuncuyu tutmam. Eto’o ya da başka biri fark etmez. Gitmek isteyene yardımcı oluruz. Öyle birinin zaten bize faydası olmaz. Biz gerekeni yaparız.” dedi.

KERİM FREİ'I VERMEDİLER

Beşiktaş forması giyen Kerim Frei’den vazgeçtiklerini söyleyen Antalyaspor teknik direktörü, ”Bizim zaten forvet oyuncusuna ihtiyacımız var. Eto’o olayı olmadan önce de mesela Kerim Frei’ı istedik. Beşiktaş’tan biz sadece Kerim’i istedik. Son durumu, kiralık yurt dışına gidecekmiş. Öyle biliyoruz. Kerim’den bu yüzden vazgeçtik.” açıklamasını yaptı.

BABEL GELDİĞİ İÇİN YOLLANACAK

Ligin ilk yarısında çok fazla şans bulamayan ve sadece Türkiye Kupası maçlarında oynatılan Kerim Frei'ın, Babel transferinin ardından gözden düştüğü ve yurt dışından bir takıma kiralanacağı ortaya çıktı.