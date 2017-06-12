Rıza Çalımbay kimdir?

Rıza Çalımbay 2 Şubat 1963 doğuma sahip Sivaslı teknik direktör ve futbolcudur. Annesinin adı Fatma, babasının adı ise Bektaştır.

LAKABI ATOM KARINCA

Rıza Çalımbay çalıştığı zamanlarda bile futbol oynamış ve Beşiktaş alt yapısına yazılmıştır. 1980 tarihinde Beşiktaş Takımının A takımında oynamaya başlamıştır.A takımda toplam 16 sene boyunca Beşiktaş forması giymiştir.

Türkiye A Milli Takım ile Beşiktaş takımının kaptanlığınıda yapan Çalımbay’ın lakabı ise Atom Karınca olmuştur.Orta sahanın tam göbeğinde ve kenarlarında çok iyi maçlar çıkarmıştır.

37 DEFA A MİLLİ FORMAYI GİYDİ

37 defa A, 8 defa Ümit ve 6 defada Genç Milli takım forması giymiştir.Toplam Milli takımda forma giyme sayısı 52’dir.1996 tarihinde futbolu bırakma kararı aldı ve futbolu bıraktı.Bu tarihten sonra İngiltere’ye gitmiş ve teknik direktörlük kursuna yazılmıştır.Burada eğitim almasından sonra Beşiktaş takımında yardımcı teknik adam görevine getirildi.

BEŞİKTAŞ'I DA ÇALIŞTIRDI

Rıza Çalımbay Beşiktaş yardımcı teknik adamlıktan sonra Göztepe takımında teknik adamlık yapmış ve Ligi Göztepe o sezon sekizinci sırada bitirmiştir.Göztepe’den sonra Ç.Rizespor ve Denizlispor takımlarında teknik adamlık yapmış çalıştırdığı takımlarda iyi sezonlar geçirmiştir. 2004-2005 sezonunda yıllardır oynadığı Beşiktaş takımının başına geçmiştir.

Fakat alınan skorlar ve başarılı bir sezon geçirilmemesi sebebi ile takımın başında bulunduğu vazifesini bırakmıştır.Beşiktaş teknik adamlığından sonra Ankaraspor takımınında teknik patronluk yapmaya başlamış fakat oradada yeterince başarılı olamadığı sebebi ile ayrılmıştır.

Eski çalıştırdığı takımlardan olan Göztepe takımına 2007-2008 sezonunda tekrar geçmiş sonrasındada Sivasspor takımında teknik direktörlük yapmıştır.Leyla hanım ile evli olan Teknik adam 2 tane kız çocuğuna sahiptir.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Çalıştırdığı takımlar :

1996-1998 Türkiye U-21

2001-2002 Göztepe

2002-2003 Denizlispor

2003-2004 Ankaragücü

2004-2005 Çaykur Rizespor

2005 -2005 Beşiktaş

2005-2006 Ankaraspor

2007 Çaykur Rizespor

2008-2010 Eskişehirspor

2010- Sivasspor

2013-2014 Çaykur Rizespor

2014-2015 Mersin İdmanyurdu

2015-2016 Kasımpaşa

2016- Antalyaspor