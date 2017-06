Rıza Çalımbay: Menez de çok heyecanlı

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında özel açıklamalarda bulundu.

MENEZ DE ÇOK HEYECANLI

İlk olarak Bordeaux'dan yeni transfer Jeremy Menez hakkında konuşan Çalımbay, "Jeremy Menez’i izlememize gerek yok. Zaten bilinen bir oyuncuydu. Çok çok özellikleri olan bir oyuncu. Uyum sürecini hızlı bir şekilde atlatırsa çok faydalı olacaktır. Bizim çok istediğimiz bir transferdi. Hayırlısı olur umarım. Biz oyuncuyu her konuda inceledik. Mutlaka gözlemleyerek alıyoruz. Her an oyunun kaderini değiştirecek bir oyuncu. Bizim de o yönde bir eksikliğimiz vardı. Kendisi de çok heyecanlı. Merakla bekliyor Antalyaspor’da oynamayı" dedi.

SON GELİŞMELERİ PAYLAŞTIK

Transferdeki son gelimeleri de aktaran Çalımbay, "Aydın Karabulut ile anlaşma sağladık. Salih Dursun’u tüm haklarıyla aldık. Bu sezon başarılı bir performans gösterdi kendisi. Önümüzdeki sezonda bizimle birlikte olacak. Tahminen 3 oyuncu daha alacağız. Sayı değişebilir ama genel anlamda 3-4 transfer yapmayı planlıyoruz. Kalecimiz Ferhat’tan çok memnunuz. Ama bir kaleci daha almayı planlıyoruz. Iker Casillas ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Bu nedenle bu oyuncuyla ilgilenmiyoruz ama gündemimizde başka kaleci transferleri de var" ifadelerini kullandı.

AMACIMIZ DAHA İYİ YERLERE GELMEK

"Bizim geçtiğimiz sezon 1-2 kritik maçımız vardı. Onları kaybetmeseydik bu sene Avrupa’da yer alabilirdik. Bu sezonki amacımız daha iyi yerlere gelmek. Transferlerde de çok iyi çalışıyoruz. Sürekli alternatifli gidiyoruz. 1. transferin yanında 2. transferi de düşünüyoruz"