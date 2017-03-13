Rıza Çalımbay: Motta'nın kafası çöp olmuş

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi Ramon Motta hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

KAFASINDAN SORUNU ÇIKARAMIYOR

Motta'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen Çalımbay, “Beklemediğimiz eksikler oluyor. Futbolda bu var, sakatlıklar cezalar. En son Diego’yu kaybettik. Motta’nın durumu ise farklı. En son bir hastaneye daha gitti. Ailevi sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyor, sinir krizi geçirdi. Tamamen kafasında bir problem. Geçen hafta Antalya’ya geldi. Gelmek zorundaydı. Kendini bırakmış, salmış. Kafasından sorunu çıkaramıyor. Çöp olmuş. Ondan bu sezon faydalanamayız. Futbola dönecek gibi değil.” dedi.