Rıza Çalımbay: Riekerink'e ayıp ettiler

1.94 puan ortalamasıyla Antalyaspor'u şaha kaldıran Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Fanatik gazetesine konuşan Çalımbay, Riekerink'in gönderiliş biçimini doğru bulmadığını söyledi.

AYIP ETTİLER

"Sivas'ta 3 sene çalıştım. Sonra ayrılmaya karar verdim. Çok güzel bir yemek, muhteşem bir konuşma. Mesela Galatasaray'dan son ayrılan antrenör... Adam oraya A takım için gelmedi ki. Adamı siz getirdiniz. Ayrılırken adama bir teşekkür edilir, bir plaket verilir. Neticede yabancı biri. Böyle olmalı. Böyle haksızca, arkadan konuşmayla olmaz."