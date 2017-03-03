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Rıza Çalımbay: Riekerink'e ayıp ettiler

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Riekerink'in gönderiliş şeklini eleştirdi.

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Rıza Çalımbay: Riekerink'e ayıp ettiler

1.94 puan ortalamasıyla Antalyaspor'u şaha kaldıran Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Fanatik gazetesine konuşan Çalımbay, Riekerink'in gönderiliş biçimini doğru bulmadığını söyledi.

AYIP ETTİLER

"Sivas'ta 3 sene çalıştım. Sonra ayrılmaya karar verdim. Çok güzel bir yemek, muhteşem bir konuşma. Mesela Galatasaray'dan son ayrılan antrenör... Adam oraya A takım için gelmedi ki. Adamı siz getirdiniz. Ayrılırken adama bir teşekkür edilir, bir plaket verilir. Neticede yabancı biri. Böyle olmalı. Böyle haksızca, arkadan konuşmayla olmaz."

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