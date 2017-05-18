Rıza Çalımbay'dan Totti ve Balotelli açıklaması

Rıza Çalımbay, Antalyaspor'un sezon sonunda Roma'nın efsane ismi Francesco Totti ve İtalyan futbolcu Mario Balotelli'yi transfer edeceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

GÜNDEMEMİZDE YOK

Takıma gerekli isimleri kazandırmak istediklerini belirten Çalımbay, "Dünya çapında ismi olan oyuncuları takımımıza gerekliyse tabii ki alırız. Mesela Medipol Başakşehir, Adebayor'u aldı, bizim maçta yakından da seyrettim, gerçekten mükemmel bir oyuncu. Eto'o bizde çok faydalı oynuyor. Bu yaşlarda da çok şeyler verebiliyorlar. Ancak söylediğiniz bu isimlerden hiçbiri bizim gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Teknik Direktörü, Eto'o'nun gelecek sezon da takımda kalacağına inandığını kaydetti.