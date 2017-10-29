Rıza Çalımbay'dan Tudor'a cevap

Trabzonspor'un başında 3. resmi 2. Süper Lig maçına çıkan Rıza Çalımbay, Antalyaspor'un başındayken Galatasaray ile maç yapmalarının bu maçta kendi şansına olduğunu belirtti.

"OYUNU ÇİRKİNLEŞTİRECEK BİR ŞEY YAPMADIK"

Oyuna sonradan giren oyuncuların da etkili olduğunu belirten deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, "Galibiyeti taraftarımıza armağan etmek istiyorum. Benim şansım Antalya'da Galatasaray ile oynamamızdı, bu şansla olmuyor ama... Rakibimiz maçın başından sonuna kadar oyundan düşmediler. Bizim adımıza skor daha farklı olabilirdi, farklı galibiyet olabilirdi. Lig bir maçla bitmiyor. Bütün oyuncu arkadaşlarımızın hazır olması gerekiyor. Göreve başlayalı 10-11 gün oldu, biz bu zaman zarfında 3 maç oynadık ve oyuncu arkadaşlarımızı gördük. Sonradan giren arkadaşlarımız iyiydi. Oyunu çirkinleştirecek bir şey yapmadık. Galatasaray çok iyi ve çok iyi oyunculardan kurulu takım. Avrupa'dan erken elenmeleri şans oldu ve transferler yaptılar, bu transferler tuttu" dedi.





"YAPMAMIZ GEREKEN İŞLER ÇOK"

Çalımbay, "Önlemlerimizi aldık, top bizdeyken oynamamız lazımdı. Tabii kilit şeylerde vardı. Arkadaşlarımız iyi oynadı, fakat hala eksiklerimiz var. Önümüzde Kayserispor maçı var, onlarla da oynadık, dikkat etmemiz gerekiyor. Yeniyiz ve yapmamız gereken işler çok. Oynamayan arkadaşları belli bir seviyeye getirmemiz lazım, Milli ara bizim için önemli" şeklinde konuştu.