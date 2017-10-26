Rıza Çalımbay'ın yardımcısı belli oldu

1 İstatistiklere göre Jahovic Avrupa'nın zirvesinde Göztepe formasıyla 11 gol atan Jahovic, takımına yaptığı katkıyla birçok yıldız oyuncuyu geride bıraktı.

2 Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler Spor Toto Süper Ligi'nin 10. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

3 Hüsnü Güreli: Caner'in sevk edilme nedeni küfür değil TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli, Caner Erkin'in hakemin önünde yaptığı gol sevincinden ötürü PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

4 Dursun Özbek: 3 yıl daha başkanlık yapacağım Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha yapacak çok işinin olduğunu ve mayıs ayındaki seçimde başkanlığa aday olacağını söyledi.

5 Aykut Kocaman: İlk yarıda G.Saray'ı geçebiliriz Aykut Kocaman, lider Galatasaray ile aralarında 8 puan fark olmasına rağmen yine iddialı konuştu.

6 Asamoah için F.Bahçe de teklif yapacak Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Asamoah için Fenerbahçe de devreye girdi.

7 TFF artık görüntülerden de ceza verecek TFF, görüntülerden ceza vermek için talimatnamede değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

8 Cüneyt Çakır derbideki tartışmalı pozisyonları yorumladı 0-0 sona eren derbi sonrası bir toplantı yapan Cüneyt Çakır ve ekibi, Denayer'i oyundan atmayarak hata yaptıklarını söylediler.

9 Tudor'la Çalımbay kazanmanın planlarını yapıyor Trabzonspor-Galatasaray derbisi öncesi hem Rıza Çalımbay hem de Tudor, kritik maçın planlarını yapmaya başladı.