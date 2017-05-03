Rıza Yıldırım finalde

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde, erkekler serbest stil 65 ve 97, kadınlar 53 ve 60 kilolarda elemeler yapıldı.

RIZA YILDIRIM FİNALE YÜKSELDİ

Erkekler serbest stil 97 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Rıza Yıldırım, ikinci turda Estonya'dan Ragnar Kaasik'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türk güreşçi, çeyrek finalde Rus asıllı Makedon sporcu Magomedgadji Omardibirovich Nurov'u 7-4'lük skorla geçerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Gürcü Elizbar Odikadze'yi 8-2 mağlup eden Rıza, adını finale yazdırdı. Rıza Yıldırım, akşam seansında son Avrupa şampiyonu Rus Anzor Boltukaev ile altın madalya maçına çıkacak.

MUSTAFA KAYA DERECEYE GİREMEDİ

Şampiyonaya ikinci turdan başlayan Mustafa Kaya, serbest stil 65 kiloda Rumen George Bucur'u 5-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Zurabi Iakobishvili ile karşılaşan Türk güreşçi, Gürcü rakibine 11-0 teknik üstünlükle boyun eğdi. Geçen yıl Riga'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Mustafa, bu kez kürsüye çıkma başarısı gösteremedi.