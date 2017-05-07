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Rize'den Bursa'ya yarım düzine gol

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor evinde Bursaspor'u 6-0 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor evinde Bursaspor'u 6-0 mağlup etti.

FARKLI GALİBİYET

Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. ve 36. dakikalarda Leonard Kweuke, 45. dakikada Oğulcan Çağlayan, 45+1. dakikada Recep Niyaz, 81. dakikada Bright Edomwonyi ve 90. dakikada Nosa Igiebor kaydetti.

Bu sonucun ardından 27 puana ulaşan Çaykur Rizespor ligin 16. sırasına yükselirken, 14. sıradaki Bursaspor 35 puanda kaldı.

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İki hafta önce Akhisar'a 5-1, geçen hafta Galatasaray'a evinde 5-0 yenilen Bursaspor, Rizespor'a da 5-0 yenilerek, 3 maçta kalesinde 16 gol gördü.

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