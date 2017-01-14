Rizespor deplasmanda Alanyaspor'u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.
RİZESPOR MAÇA HIZLI BAŞLADI
Alanya'daki karşılaşmaya Çaykur Rizespor golle başladı. Kazanılan köşe atışında topa çok iyi yükselen Kweuke kafayla ağlara gönderdiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 34. dakikasında Dhurgham Ismail'in kafa golüyle farkı ikiye çıkartan konuk ekip, 61. dakikada Kweuke'nin şık golüyle skoru 3-0 yaptı.
VAGNER LOVE KLASINI KONUŞTURDU
Maçın 71. dakikasında Vagner Love, klasına yakışan bir golle farkı ikiye indirdi. Karşılaşmanın uzatma bölümünde Glynor Plet'in golüyle farkı bire indiren Aytemiz Alanyaspor, kalan bölümde skoru değiştirecek golü bulamayınca Çaykur Rizespor, zorlu Alanya deplasmanında 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
ALANYA SON 15 DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 75. dakikasında Daniel Candeias, Özgür Çek'e yaptığı sert müdehale sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Süper Toto Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlayan Çaykur Rizespor, puanını 16'ya çıkartırken, Aytemiz Alanyaspor ise 18 puanda kaldı.