Adana'da Levent Şahin dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Adanaspor, Çaykur Rizespor'a 3-1'lik skorla yenildi. Bu maçın ardından teknik direktör Levent Şahin istifa etti.

TERİM'İN YARDIMCILIĞINI YAPIYOR

A Milli Takım'da teknik direktör Fatih Terim'in antrenör kadrosunda yer alan Levent Şahin, Adanaspor'un başına geçmesinin ardından zaman zaman oynattığı oyunla takdir toplamıştı.

Adanaspor, Levent Şahin ile en çarpıcı sonucu, genç teknik adamın ilk maçında, İstanbul'da Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak almıştı. Daha sonra Adanaspor, Bursaspor ve Kasımpaşa'yı yenerek çıkışını sürdürmüştü. Ancak sonrasında gelen sonuçlar, Adanaspor'un alt sıralardan kurtulmasına engel oldu.

Adanaspor'un başında 11 lig maçına çıkan Levent Şahin, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 10 puanlık performansıyla görevi bıraktı.